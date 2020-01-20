نيمار استفسر من أصدقائه في برشلونة عن كيكي سيتين

أجرى مهاجم نادي باريس سان جيرمان “نيمار جونيور”، محادثات مع أصدقائه في برشلونة، استفسر من خلالها، عن ردة فعلهم حول المدرب الجديد للفريق الكتلوني “كيكي سيتين”.

وادعت مصادر صحيفة الـ”الكونفيدينشال” أن النجم البرازيلي تحدث مع عدد من نجوم البلاوجرانا، ودار نقاشهم حول أفكار المدرب “كيكي سيتين” وآراء زملائه السابقين في إمكانياته التدريبية.

وتولى مدرب ريال بيتيس السابق تدريب العملاق الكتلوني، منذ ما يقارب الأسبوعين، خلفًا للمدرب المقال “إرنستو فالفيردي”، واستطاع الفوز في مباراته الأولى ضد غرناطة مساء الأحد بهدف دون رد.

وارتبط نيمار بالعودة مرة أخرى إلى برشلونة في الصيف الماضي، بعدما قدم طلبًا لإدارة البي أس جي بالرحيل، ولكن نظرًا لعدم الاتفاق حول القيمة المادية، تعثرت المفاوضات.

وفي سياق متصل، أكد المصدر ذاته أنه من المستبعد عودة صاحب الـ27 عامًا إلى الكامب نو، في نهاية الموسم، مرجحة موافقته على تجديد تعاقده رفقة نادي العاصمة الفرنسية.