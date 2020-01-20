نبيل بن طالب يقترب من العودة إلى الدوري الانجليزي من جديد

أفادت صحيفة “بيلد الألمانية” وصول الدولي الجزائري نبيل بن طالب إلى إنجلترا، اليوم الإثنين، للخضوع إلى الفحوصات الطبية في نيوكاسل تمهيدًا للتوقيع على عقود انتقاله للماكبايس.

من المتوقع أن ينضم لاعب توتنهام السابق إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، ويأمل مدرب الماكبايس “ستيف بروس” أن يقدم اللاعب الاضافة المرجوه لتعزيز خط وسطه.

وصرح نبيل بن طالب في وقت سابق هذا الموسم وبالتحديد منذ وصول ديفيد فاجنر إلى شالكه (المدير الفني السابق لفريق هيدرسفيلد): “الوضع مع النادي معقد بعض الشيء في الوقت الحالي”.

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وأضاف “هذا ليس سرا. لكي أكون صريحًا ، لا يريدون مني أن أتدرب مع فريق الفريق الأول أو أن أكون مع الفريق بأي شكل من الأشكال. “.

وارتبط اسم بن طالب بالانتقال إلى “فيردر بريمن” في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن إصابته في الركبة حالت دون إتمام الصفقة.

ويذكر ان بن طالب غادر ملاعب البريميرليج عام 2017 برحيله عن السبيرز، لينضم إلى شالكه مقابل 22.5 مليون يورو، وخاض اللاعب رفقة الفريق الألماني 97 مباراة واحرز 19 هدفًا وصنع 9.