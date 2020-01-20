في آخر مؤجلات الهلال…الفيصلي يخطف نقطة بفضل الفار ويُبقي النصر في اللعبة

خطف نادي الفيصلي نقطة ثمينة بطعم الفوز من ضيفه الهلال بعدما تعادلا بنتيجة 2-2 فى مباراة مثيرة مساء اليوم الاثنين 20-1-2020 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك فى الجولة الثانية عشر والمؤجلة بين الفريقين فى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليبقي النصر على حظوظه فى المنافسة على مراكز المقدمة.

ورفع الهلال رصيده في الصدارة إلى 31 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني، مقابل 21 نقطة للفيصلي في المركز الثامن.

قدم الفيصلي شوط أول رائع من الناحية الفنية والتكتيكية، وهدد مرمى الهلال بمراوغات واختراقات في العمق وعلى الطرفين ولكن معيوف كان لمحاولات الفيصلي بالمرصاد، لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني وفى الدقيقة 47 جيوفينكو وضع الهلال في المقدمة بهدف جميل من تسديدة أرضية سريعة بعد تبادل كروي سريع ومذهل بينه وبين كارييو وجوميز.

وفى الدقيقة 56 الفيصلي عدل النتيجة 1/1 من تصويبة ذكية على الطائر من اللاعب هايلاند بعد تشتيت سيء من دفاع الهلال لكرة عرضية من ركلة حرة مباشرة.

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وفى الدقائق الاخيرة عاد الهلال وتقدم من ركلة جزاء نفذها كارلوس ادواردو فى الدقيقة 88.

وفى الوقت المحتسب بدل من الضائع وقبل انطلاق صافرة انتهاء المباراة سجل الفيصلي الهدف الثاني والتعادل من ركلة ركنية نفذت على رأس هايلاند ليضعها من الوضع طائرًا في المرمى لحظة انشغال المعيوف بمنفذ الركنية، واجتسب الحكم الهدف بعد ان استعان بتقنية الفار الذي أقر بصحته.

يذكر ان تقابل الفيصلي مع الهلال في دور ثمن النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز الهلال بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدفين لكل فريق.