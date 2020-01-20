أهداف مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي في البطولة العربية

استضاف نادي الشرطة العراقي نظيره الشباب السعودي، فى احدي مباريات اليوم الاثنين 20-1-2020 على ملعب الملك عبدالله الثاني فى الأردن، وذلك فى لقاء إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وتأهل نادي الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية، بعد تكرار انتصاره على فريق الشرطة العراقي إيابًا، وهذه المرة بهدف دون رد، ليخرج بمجموع ساحق بلغ 7-0.

وانطلقت مباراة الشرطة والشباب عصر اليوم فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت جرينتش.

وسجل هدف الفريق السعودي الوحيد “كريستيان خوانكا” في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، التي شهدت بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي اعترض عليها الطرف العراقي.

وكان من ضمن تلك الحالات بطاقة حمراء أشهرت في وجه لاعب الشرطة مع بداية الشوط الثاني، والتي أثبت الخبير التحكيمي بقنوات “أبو ظبي” عدم صحتها.

Advertisements

يذكر أن الشباب بقيادة مدربه الاسباني لويس جارسيا، نجح في حسم لقاء الذهاب بسداسية مقابل لاشئ، ليسهل الأمر على نفسه في لقاء العودة، والذي ظفر به أيضًا، وحجز بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي.

إليكم فيديو لهدف مباراة الإياب بالأردن

وهذه كانت الحالة التحكيمية الأبرز في المباراة