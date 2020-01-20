رياضة | طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي صدمة جديدة من الطاقم الطبي بالنادي.

وشدد الجهاز الطبي بالأهلي على عدم مشاركة رمضان صبحي نجم الفريق، في المواجهة المرتقبة يوم الأحد المقبل أمام النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وجدد فايلر طلبه بشأن مشاركة رمضان صبحي في المواجهة القادمة، إلا أن الجهاز الطبي أعلن أن اللاعب غير متاح للمواجهة المقبلة.

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كما أضاف الجهاز أن غياب رمضان قد يمتد لمباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات في أول أيام شهر فبراير المقبل.

ويفضل الجهاز الطبي بالنادي عدم الاستعجال بمشاركة اللاعب، لكي لا تتفاقم إصابته وتعاوده الإصابة مرة أخرى.

ويواجه الأهلي فريق النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك مساء الأحد 26 ديسمبر على أرضية ملعب السلام.