رياضة | بعد قيد كاسونجو.. تطورات جديدة لحل أزمة الزمالك واتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قيد كاسونجو.. تطورات جديدة لحل أزمة الزمالك واتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى الزمالك اليوم عن قيد مهاجم الفريق الكونغولي كابونجو كاسونجو، فى قائمة الفريق للموسم الجاري ليشغل المكان المتبقي فى قائمة الأبيض خلال فترة القيد الشتوي الجارية.

وأنهى نادي الزمالك أزمة قيد المهاجم الكونغولي، بعدما توصل مسؤولو الزمالك لحل مع الأتحاد المصري لكرة القدم من أجل قيد اللاعب وبالفعل استلم إداري القلعة البيضاء بطاقة اللاعب للمشاركة رسميًا مع الفريق من يناير الجاري.

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وكان الأتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمخاطبة الأندية المشاركة في مسابقة الدوري بسرعة تسوية مديونياتها لدى الاتحاد قبل حلول شهر يناير المقبل حتى لا يتم إيقاف القيد للأندية التي لم تسدد مديونياتها.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن نادى الزمالك توصل لحل مع الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص مديونات النادي لدي الجبلاية من أجل قيد كاسونجو.

يذكر أن نادى الزمالك يستعد لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم 24 يناير القادم فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.