رياضة | ديمبيلي يكشف موعد عودته للمشاركة مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديمبيلي يكشف موعد عودته للمشاركة مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن موعد عودته للمشاركة مع صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة وذلك بعد غيابه في الفترة الأخيرة بسبب الاصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وقال ديمبيلي في تصريحات صحفية : "ذهبت إلى أسبيتار في الدوحة للتعافي من الإصابة التي لحقت بي في المباراة ضد بوروسيا دورتموند، ومنذ البداية نصحوني بالذهاب إلى هذا المركز الطبي، بسبب جودته العالية في الطب الرياضي، ونصحني بذلك زميلي أومتيتي".

وأضاف : "إن مركز أسبيتار هو مركز طبي جيد للغاية، فريق الأطباء والممرضين الموجودين فيه، يساعدوك على العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، وأدعو اللاعبين والرياضيين للمجيء إلى قطر، للتعافي من إصاباتهم، بفضل كل الإمكانات التي توجد في هذا المركز الطبي".

وتابع : "كأس العالم في قطر عام 2022، بالتأكيد سوف ينجح، بفضل التسهيلات التي تقدم في هذا البلد".