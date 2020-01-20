رياضة | الشباب السعودي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب السعودي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق الشباب السعودي الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم اليوم الإثنين، بعد فوزه على الشرطة العراقي 1-0 في إياب دور الثمانية.

وكان الشباب فاز ذهاباً على الشرطة 6-0، ليتأهل بعد فوزه في مجموع المباراتين 7-0 للدور المقبل، حيث سيواجه الفائز من فريقي اتحاد جدة السعودي وأولمبيك آسفي المغربي، حيث تقام مباراة الإياب بينهما يوم 15 فبراير (شباط)، بعد تعادلهما ذهابا 1-1.

وسجل كريستيان جوانكا لاعب الشباب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة طرد سعد عبد الأمير لاعب الشرطة في الدقيقة 49 من اللقاء.