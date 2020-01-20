رياضة | الشرابية بطلا لدوري مراكز شباب محافظة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرابية بطلا لدوري مراكز شباب محافظة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق مركز شباب الشرابية بلقب دوري مراكز الشباب على مستوى محافظة القاهرة بفوزه اليوم على نظيره مركز شباب حلوان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة حماسية غلب عليها طابع الاثارة والندية بين الفريقين والتي أقيمت على ملعب مركز شباب الجزيرة.

ويتأهل الأول من دوري كل محافظة إلى دور الـ ٣٢ لبطولة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بالاضافة الي افضل ٥ فرق صاحبة المركز الثاني في كل محافظة، على أن تقام مباريات دور ال ٣٢ فور انتهاء مباريات جميع المحافظات، والبالغ عددها ٢٧ محافظة من تحديد اصحاب المراكز الاول والثاني في البطولة.

وكان فريق مركز شباب أبو النمرس قد توج أمس بلقب البطولة على مستوى محافظة الجيزة، كما اسفرت نتائج البطولة على مستوى المحافظات حتى الان عن فوز مركز شباب ابو المطامير ببطولة محافظة البحيرة، ومركز شباب منشأة عبد الرحمن بلقب محافظة الدقهلية، ومركز شباب مدينه الروضه ببطولة محافظة دمياط، ومركز شباب فيصل ببطولة محافظة السويس، ومركز شباب الحسينات بلقب البطولة في الأقصر، ومركز شباب مدينة البصيليه بحرى بلقب محافظة اسوان.