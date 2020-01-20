رياضة | مدرب الهلال: التعادل أمام الفيصلي نتيجة عادلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال: التعادل أمام الفيصلي نتيجة عادلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي أن نتيجة التعادل التي انتهت عليه مباراة فريقه أمام مضيفه الفيصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق عادلة.

وتعادل الهلال مساء اليوم الاثنين أمام مضيفه الفيصلي بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وأضاف لوشيسكو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"وقعنا أن تكون المباراة صعبة، والنتيجة عادلة".

وتابع :"واجهنا فريق صعب ومنظم، تقاسمنا معه المباراة".

وزاد :"استغل الفيصلي الكرات الثابتة، وتفوقوا علينا فيها بسبب طول قامة مدافعيه".

وأوضح :"أنقذنا المعيوف من هدفين، وكذلك حارسهم كان مميزًا في العديد من اللقطات".

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وأشار :" إدواردو لاعب مهم، وتواجده يسبب مشاكل لدفاعات الخصوم، وفي مثل هذه المباريات إيجاد الحلول صعب، تواجده يخلق لنا الفرص".

وأردف :"في الشوط الأول فريقنا وجد الصعوبة أمام فريق شرس دفاعيًا ومتكتل".

واستطرد :"خصائص إدواردو جعلتني أخرج جوميز وأبقي عليه، كونه لاعب متحرك وليس مهاجم صريح، يخلق المساحات لزملائه ويشتت دفاع الخصم".

وواصل :"بادرنا في آخر دقائق المباراة هجوميًا وغامرنا وتمكنا من التسجيل وخلق الفرص".

وأتم حديثه :"الفيصلي تفوق علينا في الكرات الثابتة، وكانت هي الجزئية التي أنهت المباراة بهذه النتيجة".