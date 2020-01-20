رياضة | الجونة يعلن تجديد تعاقده مع أحمد مجدي وإسلام رشدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يعلن تجديد تعاقده مع أحمد مجدي وإسلام رشدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الجونة تجديد تعاقده مع الثنائي أحمد مجدي وإسلام رشدي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر النادي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي خبر تجديد التعاقد مع الثنائي حيث كتب :"يسعدنا أن نعلن عن تجديد تعاقدنا مع ثنائي الفريق أحمد مجدي و إسلام رشدي".

والجدير بالذكر أن الثنائي قد انضم لصفوف الجونة في صيف 2018 بعدما صعد الفريق للدوري الممتاز.

ويحتل الجونة المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة.

ويستعد الجونة لمواجهة مضيفه طنطا عصر غد الثلاثاء على ستاد طنطا في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.