رياضة | مارتينيز يشعل الصراع بين عملاقي مانشستر.. وبرشلونة في الصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتينيز يشعل الصراع بين عملاقي مانشستر.. وبرشلونة في الصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل عملاقا مدينة مانشستر السيتي واليونايتد في صراع قوي لضم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم القادم.

مانشستر يونايتد يخطط لضم الأرجنتيني والسيتي يحاول بشتى الطرق

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كلا من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، سينضمان إلى سباق المنافسة على ضم النجم الأرجنتيني الشاب وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وليس المركاتو الشتوي الجاري.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن دخول عملاقي مانشستر في صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، سيؤدي إلى رفع سعره بالتأكيد خلال الميركاتو الصيفي المقبل كما أن السيتي يرغب بشدة في الحصول على خدمات اللاعب في ظل تقدم سيرخيو أجويرو، مهاجم الفريق الأساسي، في السن حيث يبلغ اللاعب الـ32 من عمره.

أسباب دفعت مانشستر يونايتد للدخول في صراع مارتينيز

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وتابعت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يرغب هو الآخر في ضم النجم الأرجنتيني من أجل تدعيم خط هجوم الشياطين الحمر حيث يرى مسئولو الأحمر أن مهاجم الإنتر صاحب الـ22 بمثابة مهاجم المستقبل كما أن العلاقة الجيدة التي تربط النادي الإنجليزي بنظيره الإيطالي جيدة وهو ما يرفع أسهم نجاح الصفقة لصالح اليونايد.

برشلونة ما زال في الصورة والسبب سواريز

وعلى الجانب الآخر ذكرت تقارير أسبانية أن برشلونة يسعى للحصول على خدمات زميل الأرجنتيني ليونيل ميسي في الصيف المقبل ليكون بديلًا للويس سواريز الذي يفتقده البارسا في الفترة الحالية، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى أن النادي الكتالوني يرى أن نجم إنتر يعد مستقبل لهجوم الفريق، في ظل تقدم المهاجم الأوروجوياني في السن.

ماذا قدم الأرجنتيني الشاب هذا الموسم ؟

الجدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني مارتينيز سجل حتى الآن 10 أهداف خلال الموسم الجاري، خلال 19 مباراة، خاضها بصحبة إنتر في الدوري الإيطالي وهو ما ينذر عن قدوم موهبة كبيرة لخط هجوم المنتخب السماوي.