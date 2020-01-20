رياضة | تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة مصر المقاصة غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة مصر المقاصة غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة مصر المقاصة، والمقرر لها السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان خط الدفاع: ولفريد كانون - رجب بكار - علي جبر - إبراهيم عادل - عمر جابر - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - أحمد توفيق - محمود حمادة خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

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