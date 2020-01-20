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شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يخسر صراعه في موهبة البرازيل والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يناير 2020
بحثت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي التعاقد مع برونو رودريغيز قائد أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، إلا أن الأمور المادية قطعت الطريق تماما.
ولفت اللاعب الشاب أنظار عدة فرق تصارع على ضمه، مثل ليون الفرنسي وسبورتينج لشبونة البرتغالي.
ويسعى باراناينسي للاحتفاظ ب٢٠٪ من حقوق ملكية، نظرا لإمكانياته المميزة وقدراته المهارية، لذا بحال أراد الجانرز برونو بحقوقه الملكية عليه دفع نحو ٤٠ مليون يورو كشرط جزائي بعقد اللاعب، قبل أن تتكبد خزائنه ٢٥ مليون يورو ثمن الصفقة.
ولعب برونو رودريجيز صاحب ال٢٢ بفريق أتلتيكو باراناينسي، عقب انتقاله خلال صيف العام ٢٠١٧.
جدير بالذكر أن المدفعجية يحتلون المركز العاشر برصيد ٢١ نقطة، حتى يبتعد عن فكرة التواجد بدوري أبطال أوروبا لموسم ثالث تواليا.
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