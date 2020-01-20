فيرو يقضي على طموحات مانشستر يونايتد

الإثنين 20 يناير 2020

اللاعب برونو فيرنانديز

انتهى أمر انتقال اللاعب برونو فيرنانديز بفشل كبير، في ظل تعنت سبورتينج لشبونة بعدم رحيل، إلا مع دفع ٧٠ مليون جنيه استرليني.

وكان فيرو مدرب سبورتينج لشبونة، إن برونو مستمر معنا على الأقل لنهاية الموسم ولا نرى ما يراه كثيرون برغبة برونو في ال هل لذا هو باقي معنا. الجدير بالذكر أن ثلاث محاولات مع سبورتينج بائت بالفشل، على الرغم من محاولة اللاعب مرة ثم وكيله أعماله مرة أخرى وهو مرة أخيرة دون جديد.