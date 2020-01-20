شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال» يستعد مع «مونار» لـ«أستراليا المفتوحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تدرب الإسبانى رافاييل نادال، المصنف الأول عالميًا بين لاعبى التنس المحترفين مع مواطنه خاومى مونار عشية انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع بالموسم.

وأجرى نادال، ومونار المران فى ملعب «رود لافر أرينا» صباح الأحد استعدادا لاستهلال مشواريهما فى البطولة، اليوم الثلاثاء.

ويبدأ نادال مشواره فى البطولة التى سبق أن فاز بها مرة واحدة عام 2009 أمام البوليفى هوجو ديلين، أما مونار، المصنف الـ88 عالميا فيبدأ مشواره أمام الفرنسى أوجو جاستون المشارك بدعوة.

وعلى جانب آخر، أكدت الأسترالية آشلى بارتى، المصنفة الأولى عالميًا، أنها تخوض بطولة أستراليا المفتوحة بتفاؤل بعد تتويجها السبت ببطولة أديلايد.

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وقالت بارتى فى مؤتمر صحفى عشية انطلاق أستراليا المفتوحة أولى بطولات الجراند سلام الأربع بالموسم «أنا سعيدة وفى حالة بدنية جيدة. أشعر أننى مستعدة بشكل جيد لمواجهة هذا التحدى».

وعن مباراتها الأولى فى البطولة التى تواجه فيها، الأوكرانية ليسيا تسورينكو، قالت بارتى «أنا أنتظر المباراة. هذا لقاء يشبه مواجهات خضتها فى أديلايد. أتشوق لخوض هذه المباراة كى أرى ما يمكننى فعله».

وحول احتمالية تتويج الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز بالبطولة لتحرز لقبها الـ24 فى بطولات الجراند سلام لتعادل رقم الأسطورة مارجريت كورت القياسى، قالت بارتى «أعتقد أنه لا يمكن استثناء أى لاعبة. الجزء الأفضل فى رياضتنا هو عدم وجود ضمانات». وأبدت بارتى أملها فى أن تتوج باللقب الذى يغيب عن أستراليا منذ أن توجت به كريس أونيل عام 1978.

وقالت «هناك الكثير من الأستراليين فى منافسات الرجال والنساء. وهذا حلم لنا جميعا».

كانت بارتى قد فازت السبت ببطولة أديلايد الأسترالية عقب تغلبها على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا بواقع 6-2 و7-5.