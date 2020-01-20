شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يجهز الضربة القاضية لمانشستر سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، أن إدارة نادى باريس سان جيرمان تخطط للتعاقد مع الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى الإنجليزى، الصيف المقبل. وقالت الصحيفة إن باريس على استعداد لتقديم عرض ضخم لجوارديولا للموافقة على مغادرة مانشستر سيتى هذا الصيف والانضمام إلى ملعب الأمراء. وأضافت «ميرور» أن جوارديولا يتصدر قائمة المدربين المرشحين لتولى الأمور الفنية للنادى الباريسى فى حالة رحيل المدرب الحالى توماس توخيل.

تأتى هذه الأنباء بعد أيام قليلة من إعلان جوارديولا نيته البقاء مع فريقه الإنجليزى حتى نهاية عقده المقرر له فى صيف 2021.

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وخلال مؤتمر صحفى قال المدرب الكتالونى: «أنا باق فى النادى بنسبة 100%، إلا إذا قرر النادى إقالتى».

وقال المدرب الإسبانى «يجب أن نواصل طريقنا. لا يزال أمامنا الكثير من المباريات لنخوضها هذا الموسم ويجب أن نحجز تذكرة المشاركة بدورى الأبطال فى الموسم المقبل».

وفقد السيتيزينس نقطتين جديدتين على ملعبه (الاتحاد) بعد التعادل أمام كريستال بالاس (2-2)، السبت الماضى. وبعدما فاز السيتى الموسم المنقضى بجميع البطولات المحلية الموسم الماضى، لا يزال الفريق متواجدًا هذا الموسم فى بطولتى كأس إنجلترا، ودورى الأبطال التى سيواجه فيها ريال مدريد فى المباراة المقبلة بالدور ثمن النهائى، لكنه يبدو أنه خرج من سباق المنافسة على البريميرليج. وتولى جوارديولا تدريب مانشستر سيتى بداية من موسم 2016/2017، وتُوج بلقب بطولة الدورى الإنجليزى (مرتين)، كما فاز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزى (مرة)، وكأس الرابطة الإنجليزية (مرتين) والدرع الخيرية (مرتين).