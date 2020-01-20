شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل جلسة الجنايني مع صلاح في ملعب «الأنفيلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعهد محمد صلاح، نجم الكرة المصرية المحترف بنادى ليفربول الإنجليزى، بالتواجد مع المنتخب الوطنى لكرة القدم خلال معسكر مارس المقبل الذى سيشهد أولى مواجهات المنتخب الوطنى فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وذلك خلال الجلسة الودية التى جمعت عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الانجليزى، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد، بمنافسات البريميرليج بالموسم الحالى.

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ظهر محمد صلاح خلال الجلسة فى حالة معنوية مرتفعة بعدما أنهى حالة النحس التى لازمته كثيرا فى مواجهات اليونايتد، وسجل هدفا ثانيا للريدز مع صافرة نهاية المواجهة المثيرة، لتنتهى المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل لا شىء، ويصبح ليفربول على مقربة شديدة من استعادة لقب الدورى الإنجليزى بعد طول غياب، فى ظل اتساع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه مانشستر سيتى إلى ١٦ نقطة بعد انتهاء الجولة ٢٣، مع تبقى مباراة مؤجلة للريدز. وعلى الرغم من تواجد الجناينى بالعاصمة الإنجليزية لندن من أجل إنجاز مهمة خاصة بعمله المصرفى، إلا أنه أبدى اهتماما كبيرا بالتنقل إلى ليفربول لمشاهدة مباراة الريدز أمام اليونايتد من قلب مدرجات الأنفيلد والالتقاء بمحمد صلاح بعد نهاية المباراة.

وجمع «بوكس» المقصورة لملعب الأنفيلد الطرفين، وشهد حديثا كرويا عن مستقبل ليفربول فى الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا، وعن توقعات كل منهما لما ستسفر عنه قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢، والمجموعة الأفضل من حيث المنافسين بالنسبة للمنتخب الوطنى، وأكد «مو» خلال الجلسة أنه يسعى للمساهمة مع المنتخب الوطنى فى التأهل إلى مونديال 2022، بالإضافة إلى إعادة الفريق للمنافسة على حصد بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021.

والتقط الجناينى عدة صور تذكارية مع محمد صلاح، نالت استحسانا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى من أنصار الكرة المصرية. ووفقا لمصدر مطلع، فإن الجناينى يسعى لإزالة الخلافات التى كانت قد نشبت بين «مو» ومجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هانى أبوريدة، بسبب تجاهل المجلس التعامل مع نجم ليفربول الإنجليزى وقت الأزمات التى نشبت بينهما فى فترة سابقة.. وكان «مو» قد أكد للمقربين منه أن اللجنة المؤقتة تجيد التعامل معه منذ تولت المسؤولية.