شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرائق» تثير قلق «ديكوفيتش» فى أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقول الصربى نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب، إنه شعر بالحزن بسبب معاناة اللاعبين وجامعى الكرات من الدخان الناجم عن حرائق الغابات خلال الأدوار التأهيلية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس. وعبر المصنف الثانى عالميًا عن أمله فى أن تظل الأجواء صافية وأن يبقى الهواء نقيًا، خلال مباريات أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالى والتى تنطلق غدًا الإثنين فى ملاعب «ملبورن بارك».

وانتشر دخان الحرائق فى سماء ملبورن بارك خلال الأيام الأولى من تصفيات البطولة الكبرى ما أجبر السلوفينية دليلة ياكوبوفيتش على الخروج من مباراتها بعد نوبة سعال فى حين واجه آخرون مشكلات فى التنفس.

وفى أعقاب هطول الأمطار فى الأيام القليلة الماضية، تحسنت جودة الهواء بعد تراجع سحب الدخان رغم أن الأمطار ربما تؤدى فى الأيام المقبلة إلى تغيير فى برنامج البطولة.

ويقول ديوكوفيتش إن وجود الدخان فى الأجواء جعله يشعر بالقلق على سلامة اللاعبين واللاعبات.

وقال اللاعب الصربى: «أعتقد أن ملبورن كانت المدينة الأكثر تلوثًا فى العالم فى هذا اليوم، وكان من المحزن رؤية بعض اللاعبين فى حالة انهيار وكذلك انهيار جامعى الكرات من صغار السن».

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وأضاف ديوكوفيتش: «الأيام الثلاثة الأخيرة كانت جيدة بالفعل وكان الهواء نقيا وكأن شيئا لم يحدث.. ونحن لا نعرف إن كان هذا سيستمر أم لا. ونحن نأمل ذلك من أجل سلامة وصحة جميع اللاعبين واللاعبات».

وأردف النجم الصربى قائلًا: «ومن الواضح أيضًا أن هذه البطولة ستواجه بعض المتاعب إذا ما اضطروا لإلغاء بعض المباريات. ولحسن الحظ هناك 3 ملاعب يمكن إغلاق أسقفها لكن تبقى هناك الكثير من المباريات أيضا.. فلنأمل أن نكون تجاوزنا الأسوأ».

وتقول سلطة حماية البيئة فى ولاية فيكتوريا الأسترالية إن نوعية الهواء فى ملبورن اليوم الأحد «جيدة» وإنها ستبقى كذلك خلال الأيام الـ3 الأولى من البطولة.

وتبرع عدد من أبرز اللاعبين واللاعبات بمبالغ كبيرة لمساعدة جهود الإغاثة والإنقاذ التى تقوم به السلطات الأسترالية لمساعدة ضحايا حرائق الغابات التى قتل بسببها 29 شخصًا حتى الآن وتسببت فى تشريد الآلاف.

وتقاسم «الثلاثة الكبار» ديوكوفيتش والإسبانى رافائيل نادال والسويسرى روجر فيدرر فيما بينهم آخر 12 لقبًا كبيرًا لكن ديوكوفيتش يعتقد أن هذه الهيمنة ستكسر على الأرجح فى ظل وجود مواهب صاعدة أصغر سنًا مثل اليونانى ستيفانوس تيستسيباس والروسى دانييل ميدفيديف.