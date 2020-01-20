شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من النادي الأهلي بالأقصر لوضع اللمسات النهائية لفرع النادي بمدينة طيبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستقبل الاقصر، صباح الاثنين، وفد من النادى الأهلى لوضع اللمسات النهائية لفرع النادى الأهلى بمدينة طيبة الجديدة، شمال المحافظة.

ويضم الوفد كل من: عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادي، وخالد بيبو، عضو لجنة التخطيط، ابراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي، بصحبة النائب احمد إدريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، لوضع الترتيبات اللازمة للاستفادة من الفرع في تلبية احتياجات جنوب الصعيد.

وستقوم قناة النادى الأهلى بعمل لقاءات مباشرة من مدينة طبيه وتسليط الضؤ على الملاعب والإمكانيات الموجودة، وعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين وانطباعات الجماهير في وجود فرع للنادى بالصعيد.

و يعتبر فرع الأهلي الجديد بالأقصر، أكبر ناد رياضي بالمحافظة، مساحته 12.5 فدان، ويشمل ملعب كرة قدم قانوني، ومدرجات تسع لـ 5 آلاف متفرج ملاعب مختلفة للألعاب وحمام سباحة اوليمبي، وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان ويجري استكمال تنفيذ باقي المباني الملحقة بالمساحة 8.44 فدان، بجانب إنشاء ملعب للعبة الواحدة، وملعب خماسي، ومبنى إداري للنادي، يتكون من 3 طوابق.