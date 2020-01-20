بروزوفيتش يثير زعر الإنتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

تتواصل حلقات مسلسل إصابات فريق إنتر ميلان الإيطالي، بعد غياب باريلا وسينسي، حتى يأتي الدور على. بروزوفيتش.

ويعينش مسؤولي إنتر ميلان حالة من القلق الكبير، أن تكون إصابة الكرواتي خلال مباراة ليتشي هي التواء بالكاحل تحتاج لعدة أسابيع، نظرا لكون اللاعب ركيزة أساسية.

جدير بالذكر أن بروزوفيتش، قد قدم هذا الموسم مع النيراتزوري هدفين بشباك منافسيه وصنع خمس تمريرات حاسمة.