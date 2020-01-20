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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بروزوفيتش يثير زعر الإنتر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
تتواصل حلقات مسلسل إصابات فريق إنتر ميلان الإيطالي، بعد غياب باريلا وسينسي، حتى يأتي الدور على. بروزوفيتش.
ويعينش مسؤولي إنتر ميلان حالة من القلق الكبير، أن تكون إصابة الكرواتي خلال مباراة ليتشي هي التواء بالكاحل تحتاج لعدة أسابيع، نظرا لكون اللاعب ركيزة أساسية.
جدير بالذكر أن بروزوفيتش، قد قدم هذا الموسم مع النيراتزوري هدفين بشباك منافسيه وصنع خمس تمريرات حاسمة.
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