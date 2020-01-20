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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيرو يقضي على طموحات مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
: إبراهيم سعد
انتهى أمر انتقال اللاعب برونو فيرنانديز بفشل كبير، في ظل تعنت سبورتينج لشبونة بعدم رحيل، إلا مع دفع ٧٠ مليون جنيه استرليني.
وكان فيرو مدرب سبورتينج لشبونة، إن برونو مستمر معنا على الأقل لنهاية الموسم ولا نرى ما يراه كثيرون برغبة برونو في ال هل لذا هو باقي معنا. الجدير بالذكر أن ثلاث محاولات مع سبورتينج بائت بالفشل، على الرغم من محاولة اللاعب مرة ثم وكيله أعماله مرة أخرى وهو مرة أخيرة دون جديد.
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