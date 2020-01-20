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باريس سان جيرمان يفاوض نيمار لتجديد عقده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

شرعت إدارة نادي ​باريس سان جيرمان​ بمفاوضاتها مع النجم البرازيلي ​نيمار​ من أجل تجديد عقده لمدة عامين إضافيين، مع تحسين راتبه الحالي.

وتحدثت صحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية، عن تحسن علاقة النادي الفرنسي باللاعب أخيراً، بعد عودته إلى مستواه.

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وحاول نيمار الرحيل عن ملعب ​حديقة الأمراء​ خلال الصيف الماضي والعودة إلى ​​، لكن رغبته لم تصل لنهايتها السعيدة بسبب المطالبات المالية المبالغ فيها من جانب الفرنسيين.

 

وينتهي عقد نيمار الحالي صيف 2022، علماً أن قيمته السوقية انخفضت إلى 160 مليون يورو فقط خلال 2020.

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