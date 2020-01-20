شكرا لقرائتكم 19 لاعبا بقائمة طنطا لمباراة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار أيمن المزين المدير الفنى لطنطا 19 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة غدا باستاد طنطا الرياضة ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى .

وضمت القائمة كل من " على فرج ومحمد فتحى و محمود مسعود ومحمد العشرى وسليمان عبدربه ومحمد الشاذلى وإيهاب سمير ومحمود منصور وأحمد سالم صافى ووليد عادل وحسام غالى وأحمد الشناوى وتاديو لوانجا ومحمد ماجد اونش و إسلام فؤاد و أحمد فهمى وأحمد الألفى وماريو بيرنارد وعبد الرحمن الدح

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ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً .

وطالب أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لاعبيه بمصالحة جماهيرهم بعد الخماسية القاسية أمام الاهلى لتحقيق النقاط الثلاث للمرة الثانية هذا الموسم ، ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام الجونة مكون من : " علي فرج ، محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري ، حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي ، أونش، وأحمد سالم صافي".

فيما يتمسك البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة بتحقيق نتيجة إيجايبة خارج ملعبه للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ،ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام طنطا مكون من : "محمود الغرباوي ، جوناثان نجويم، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي ، محمد محسن "ليلة"، أكرم توفيق، عمرو بركات، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد حمدي ، أحمد ياسر ريان".