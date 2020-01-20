شكرا لقرائتكم الأهلي يغلق ملف رحيل صلاح محسن نهائياً ويرفض عرض سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق النادي الأهلي ملف مهاجمه صلاح محسن وقرر تجميد المفاوضات التي كانت قائمة مع نادي سموحة السكندري لعدة أسباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد النادي الأهلي خلال الأيام الحالية لخوض مباراة النجم الساحلي المقرر اقامتها الأحد المقبل 26 يناير الجاري بملعب استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتي ستحدد بشكل كبير مستقبل الفريق في الأدوار الاقصائية التي تحدد اللقب القاي القادم، حيث حصل اللاعبين على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة يبدأ بعدها الفريق الاعداد الجيد للمباراة المرتقبة أمام بطل تونس.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي إن المفاوضات التى خاضها نادي سموحة ورئيسه محمد فرج عامر باءت بالفشل مع القلعة الحمراء خلال الأسابيع الماضية للحصول على توقيع اللاعب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك بعدما أكد المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول رغبته في استمرار اللاعب ومنحه الفرصة خلال الفترة المقبلة خاصة وأن هذه الرغبة تتوافق مع رأي مجلس إدارة النادي الذي يرى أن اللاعب لم يحصل على فرصته قبل قرار رحيله خارج أسوار النادي خلال الأيام المقبلة.

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وأوضح المصدر أن اللاعب أبلغ خلال الأيام الماضية برفض العرض السكندري والابقاء عليه في صفوف القلعة الحمراء وعدم التفريط فيه وهو الأمر الذي دفع اللاعب للتأكيد على أنه سيبدأ فترة مختلفة مع المدير الفني رينيه فايلر كاشفاً عن رغبته في تقديم مستوى متميز خلال الفترة المقبلة.

ونجح النادي الأهلي في حل أزمة الهجوم بالتعاقد مع المهاجم النيجيري أليو بادجي من رابييد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم فيما تم الاستقرار على رحيل وليد أزارو المهاجم المغربي بطل أزمة مباراة طنطا بالدوري المصري الممتاز والتي تم تغريمه على أثرها بواقع 250 ألف جنيه.