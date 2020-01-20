شكرا لقرائتكم تاكيس جونيس يتفق مع عبد المنصف على عودته للتشكيل أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكان تاكيس جونيس فضل منح عبد المنصف راحة فى المباراتين الماضيتين أمام الإنتاج الحربى، ثم أسوان، ودفع بخالد وليد فى مركز حراسة المرمى من أجل إزالة الضغوطات عن "أوسة" واتاحة فرصة المشاركة لخالد وليد.

ورغم أن المدير الفنى كان استقر على عودة عبد المنصف لحراسة عرين الفريق أمام أسوان، إلا إنه عاد وفضل منحه راحة اضافية والاتفاق مع الحارس على الاستعداد بقوة لمواجهة الزمالك، وكان تاكيس جونيس أشاد بمحمد عبد المنصف، قائلاً: "أوسة أسطورة فى هذه البلد، هو يلعب لمدة عام ونصف متتالي دون التوقف فى مباراة واحدة، وهذا الأمر لا يحدث حتى فى أوروبا".

ونجح وادى دجلة فى اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على أسوان بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى استضافها استاد أسوان الرياضى.

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وافتتح حسام عرفات التسجيل لدجلة فى الدقيقة 17 قبل أن يضيف عبد الكبير الوادى وأحمد بيكهام الهدفين الثانى والثالث على الترتيب، وسجل فادى فريد مهاجم نادى أسوان الهدف الأول لفريقه فى شباك وادى دجلة ليقلص الفارق فى الدقيقة 65 بعد متابعة لركلة جزاء حصل عليها مهاجم أبناء الجنوب، حيث سددها فريد وتصدى لها حارس وادى دجلة قبل أن يتابع فادى فريد الكرة ويسددها بقوة فى الشباك الدجلاوية.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى النقطة 13 ليتقدم 4 مراكز ليحتل المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد أسوان عند النقطة 9 فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

وبدأ وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من: خالد وليد، رجب عمران، عبد الله محمود، محمود مرعي، أحمد سعيد، يعقوبا، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، بوزاس، عبد الكبير العوادي، بيكهام.

فيما بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من: إسلام سليمان فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، أحمد عامر، الحسينى سمير، محمد الصباحي، ابراهيم القاضي، عبد الله السنجهاوي، أحمد صغيري، فادى فريد، عبد الرحمن جبنة، مصطفى دويدار.