مهند عسيري يغيب عن أهلي جدة 4 أشهر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الأهلي خضوع لاعبه، مهند عسيري، لعملية جراحية في الركبة يوم الثلاثاء في إمارة دبي الإماراتية. وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": سيخضع عسيري لعملية لتنظيف الركبة وإعادة بناء الغضروف على يد الجراح الفرنسي فيليب لاندرو. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة 4 أشهر، قبل العودة مجدداً للمشاركة في التدريبات. ويعاني اللاعب من خشونة في الركبة اليمنى تسببت في آلام شديدة له خلال الفترة الماضية، ليتفق مع إدارة النادي على الخضوع لعملية جراحية.

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