شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 20/ 1/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظل فريق الأهلى متربعًا على عرش جدول مسابقة الدورى المصرى، بعد إقامة مباراتين اليوم الاثنين الموافق 20/ 1/ 2020 فى اطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث نجح وادى دجلة فى اقتناص ثلاث نقاط غالية من عكر دار أسوان، كما نجح الاتحاد السكندرى فى تحقيق الفوز على طلائع الجيش لتأمين وجوده فى المربع الذهبى للمسابقة.

حقق فريق وادى دجلة الفوز على أسوان بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى استضافها استاد أسوان الرياضى.

وافتتح حسام عرفات التسجيل لدجلة فى الدقيقة 17 قبل أن يضيف عبد الكبير الوادى وأحمد بيكهام الهدفين الثانى والثالث على الترتيب، وسجل فادى فريد مهاجم نادى أسوان الهدف الأول لفريقه فى شباك وادى دجلة ليقلص الفارق فى الدقيقة 65 بعد متابعة لركلة جزاء حصل عليها مهاجم أبناء الجنوب، حيث سددها فريد وتصدى لها حارس وادى دجلة قبل أن يتابع فادى فريد الكرة ويسددها بقوة فى الشباك الدجلاوية.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى النقطة 13 ليتقدم 4 مراكز ليحتل المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد أسوان عند النقطة 9 فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

وبدأ وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من: خالد وليد، رجب عمران، عبد الله محمود، محمود مرعي، أحمد سعيد، يعقوبا، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، بوزاس، عبد الكبير العوادي، بيكهام. فى بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من: إسلام سليمان فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، أحمد عامر، الحسينى سمير، محمد الصباحي، ابراهيم القاضي، عبد الله السنجهاوي، أحمد صغيري، فادى فريد، عبد الرحمن جبنة، مصطفى دويدار.

نجح الاتحاد السكندرى فى تحقيق فوز ثمين على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى.

Advertisements

تقدم الأوغندى إيمانويل أكوى للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 48 من عمر المباراة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء فشل محمد بسام حارس مرمى الطلائع فى التعامل معها، وفى الدقيقة 54 أحرز أحمد رفعت الهدف الثانى بعد استلامه لعرضية الإيفوارى رزاق سيسيه داخل منطقة الجزاء استلمها ووضعها فى المرمى مباشرة.

وفى الدقيقة 68 يحرز خالد قمر الهدف الثالث للإتحاد عن طريق عرضية من أحمد رفعت ارتقى لها قمر ووضعها برأسه قوية فى مرمى طلائع الجيش، ليرتفع رصيد زعيم الثغر إلى 25 نقطة ويرتقى للمركز الثالث بالمسابقة ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة فى المركز الخامس عشر.

بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد أبو المجد، أحمد سامى، على الفيل، ناصر منسي.

خط الوسط: أحمد كابوريا، أحمد سمير، تالا نداييه، مهند لاشين، عاصم صلاح.

خط الهجوم: فرانك أنجونجا.

وجاءت تشكيلة الإتحاد السكندرى على النحو التالى :

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: السيد سالم، محمد أنور، إسلام جمال ومحمود شعبان.

خط الوسط: أحمد نبيل "مانجا"، نور السيد، وأحمد رفعت.

خط الهجوم: أكوى، خالد قمر، رزاق سيسيه.