شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لاعبا فى قائمة طنطا استعدادا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار أيمن المزين المدير الفنى لطنطا 19 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة غدا باستاد طنطا الرياضة، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر للدورى. وضمت القائمة كلا من: على فرج ومحمد فتحى ومحمود مسعود ومحمد العشرى وسليمان عبدربه ومحمد الشاذلى وإيهاب سمير ومحمود منصور وأحمد سالم صافى ووليد عادل وحسام غالى وأحمد الشناوى وتاديو لوانجا ومحمد ماجد اونش وإسلام فؤاد وأحمد فهمى وأحمد الألفى وماريو بيرنارد وعبد الرحمن الدح.

ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً، فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 9 اهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً .

وطالب أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لاعبيه بمصالحة جماهيرهم بعد الخماسية القاسية أمام الاهلى لتحقيق النقاط الثلاث للمرة الثانية هذا الموسم، ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام الجونة مكون من: "على فرج، محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشرى، حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفى، أونش، وأحمد سالم صافي".

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فيما يتمسك البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة بتحقيق نتيجة إيجايبة خارج ملعبه للتقدم فى سباق مراكز المسابقة، ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام طنطا مكون من : "محمود الغرباوى، جوناثان نجويم، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم على، محمد محسن "ليلة"، أكرم توفيق، عمرو بركات، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد حمدى، أحمد ياسر ريان".