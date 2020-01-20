شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد أسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الاثنين أسامة نبيه، المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الوطني السابق، بعيد ميلاده الـ 45، لاسيما إنه من مواليد 20 يناير 1975، وحرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد "نبيه" وتهنئته.

ويعد أسامة نبيه أحد أهم نجوم نادى الزمالك السابقين، حيث كان من ضمن ناشئى الفريق الأبيض، ثم انتقل للترسانة عام 1995، ليعود للزمالك عام 1996، واستمر بالفريق الأول حتى العام 1999.

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واحترف نبيه بنادى آلتاى إزمير التركى عام 2000، ثم انتقل بعدها بعام لنادى الكويت، وعاد للزمالك مرة أخرى عام 2002، قبل أن ينتقل لنادى بلدية المحلة فى نفس العام، ثم قضى موسمين مع الفريق، ثم انتقل لنادى المصرية للاتصالات عام 2007.

وأعلن مدرب منتخب مصر السابق اعتزاله كرة القدم عام 2009، ويملك أسامة نبيه فى تاريخه الكروى، عددا من البطولات والانجازات التى لا تنسى، حيث كان ضمن قائمة منتخب مصر الفائزة ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1998، فضلا عن فوزه بذهبية كرة القدم فى دورة الألعاب الأفريقية 1995 مع الفراعنة.

وتوج أسامة نبيه مع الزمالك بالدورى مرتين مواسم 2000 /2001 - 2002/2003 وتوج ببطولة كأس مصر 1999، وأحرز بطولة السوبر المحلى 2002.

كما ساهم نبيه مع زملائه فى الزمالك لقيادة الفريق الأبيض لثلاث بطولات أفريقية، هى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى 1996، وكأس الكؤوس الأفريقية 2000، وكأس السوبر الأفريقى 1997.