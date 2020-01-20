شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن غياب حمدي زكي عن موقعة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناصر هريدى، عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إن محمد حمدى زكى جناح ومهاجم الفريق تأكد غيابه عن لقاء الاتحاد السكندرى، بسبب عدم تماثله للشفاء من الإصابة بالعضلة الأمامية.

وأضاف هريدى: "أحمد أيمن ظهير الفريق جار تجهيزه، وسيتم تحديد موقفه بشكل نهائى عقب الاختبار الطبى الذى سيخضع له خلال الــ48 ساعة المقبلة". ومن المقرر أن يلتقى الإسماعيلى والاتحاد مساء الأحد على استاد الإسماعيلية بحضور جماهيرى لحساب دور الــ8 بكأس محمد السادس.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى الأساسيين تدريبات استشفائية على هامش المباراة الودية التى أقيمت اليوم أمام فريق "بوروسيا"، وانتهت بفوز الدراويش بثمانية أهداف دون رد.

وخاض اللاعبون تدريبات من شأنها استعادة جاهزيتهم وتجنب تعرضهم للارهاق بعد مشاركتهم بصفة أساسية بمواجهة سموحة الأخيرة بالإسكندرية والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهم بالمسابقة المحلية.

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ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدور ربع النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال المقرر لها الأحد المقبل فى تمام السادسة مساء على استاد الإسماعيلية وانتهت مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وأخطر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، لاعبى الفريق بصرف القسط الثانى من عقودهم والمقدرة بنسبة 25% عقب مواجهة سموحة بالدورى لتحفيزهم قبل مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية ، وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

وعقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى جلسة مع باهر المحمدى كابتن الفريق قبل السفر للإسكندرية، لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحة، وحرص رئيس النادى على التحدث مع المحمدى لإنهاء أزمته الأخيرة، حيث شدد على اللاعب بضرورة إغلاق ملف الرحيل عن قلعة الدراويش فى الوقت الراهن، وإبلاغ كل اللاعبين بهذا القرار للتركيز فى التحديات المقبلة للفريق الأصفر سواء على الصعيد المحلى أو العربى.