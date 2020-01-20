شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يجدد للثنائى أحمد مجدى وإسلام رشدى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الجونة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تجديد تعاقد ثنائى الفريق أحمد مجدى وإسلام رشدى بشكل رسمى اليوم، الاثنين، خلال فترة التعاقدات الشتوية الجارية .

يذكر أن الثنائى أحمد مجدى وإسلام رشدى لصفوف الجونة مطلع الموسم الماضي. وكان مسئولو الجونة قد خاطب نظراءهم فى مصر المقاصة لشراء أحمد عادل حارس مرمى الفريق الفيومى، لتدعيم حراسة مرمى الفريق فى الميركاتو الشتوى الجارى، حيث لا يشارك أحمد عادل عبد المنعم هذا الموسم بشكل منتظم مع مصر المقاصة على خلفية وجود خلاف بينه وبين الجهاز الفنى، الأمر الذى أجبر حارس الأهلى السابق على التفكير فى الرحيل عن الفريق الفيومى للحصول على فرصة اللعب، ومن ثم العودة من جديد لحسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى.

كما انتقل أحمد علي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة، إلى صفوف نادى الإنتاج الحربى رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ووجه نادى الجونة رسالة شكر لأحمد على من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى تقديرا للجهود التى بذلها منذ الموسم الماضي. ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة من جدول ترتيب الدورى المصري.