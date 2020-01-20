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شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا: نابولي يتعاقد مع اللاعب امير رحماني والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يناير 2020
اعلن نادي هيلاس فيرونا أن لاعبه أمير رحماني قد وقع مع نادي نابولي على ان يبقى في صفوفه حتّى نهاية الموسم الجاري بنظام الإعارة.
صفقة رحماني وبحسب عدّة صحف بلغت قيمتها 14 مليون يورو، وقد وقع على عقد لمدّة خمس سنوات مع البارتينوبي مع راتب سنوي قدره 1.8 مليون يورو في الموسم واحد.
وإنضم رحماني إلى صفوف فيرونا في صيف العام 2019 مقابل مبلغ 2 مليون يورو قادما من فريق دينامو زغرب الكرواتي، ويقدم هذا الموسم أداء لافتا مع فيرونا.
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