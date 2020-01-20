رسميًا: نابولي يتعاقد مع اللاعب امير رحماني

الإثنين 20 يناير 2020

اعلن نادي هيلاس فيرونا أن لاعبه أمير رحماني قد وقع مع نادي ​نابولي​ على ان يبقى في صفوفه حتّى نهاية الموسم الجاري بنظام الإعارة.



صفقة رحماني وبحسب عدّة صحف بلغت قيمتها 14 مليون يورو، وقد وقع على عقد لمدّة خمس سنوات مع البارتينوبي مع راتب سنوي قدره 1.8 مليون يورو في الموسم واحد.

وإنضم رحماني إلى صفوف فيرونا في صيف العام 2019 مقابل مبلغ 2 مليون يورو قادما من فريق دينامو زغرب الكرواتي، ويقدم هذا الموسم أداء لافتا مع فيرونا.