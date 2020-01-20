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شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يفاوض نيمار لتجديد عقده والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يناير 2020
شرعت إدارة نادي باريس سان جيرمان بمفاوضاتها مع النجم البرازيلي نيمار من أجل تجديد عقده لمدة عامين إضافيين، مع تحسين راتبه الحالي.
وتحدثت صحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية، عن تحسن علاقة النادي الفرنسي باللاعب أخيراً، بعد عودته إلى مستواه.
وحاول نيمار الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء خلال الصيف الماضي والعودة إلى برشلونة، لكن رغبته لم تصل لنهايتها السعيدة بسبب المطالبات المالية المبالغ فيها من جانب الفرنسيين.
وينتهي عقد نيمار الحالي صيف 2022، علماً أن قيمته السوقية انخفضت إلى 160 مليون يورو فقط خلال 2020.
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