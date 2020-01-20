شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي بالدوري والان مع التفاصيل

الإثنين 20 يناير 2020 اكتفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنقطة من أرض الفيصلي بهدفين لمثلهم في إطار مباراة مؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وافتتح التسجيل اللاعب سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة السابعة والأربعون من عم الشوط الثاني. Advertisements وعادل النتيجة اللاعب هيلاند في الدقيقة الخامسة والخمسون من عمر المباراة. وتقدم للزعيم اللاعب كارلوس إدواردو عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والثمانون من عمر المباراة. وعادل النتيجة لصالح الفيصلي اللاعب هيلاند في الدقيقة الثانية بعد التسعين من عمر المباراة. وبهذا التعادل رفع الهلال رصيده في الصدارة إلي واحد وثلاثون نقطة في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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