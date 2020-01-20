شكرا لقرائتكم خبر عن شراسة «فيرنر» تمنح لايبزيج رقمًا تاريخيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل لايبزيج مشواره فى العام الجديد بفوز ثمين على يونيون برلين (3-1)، السبت الماضى، عزز به صدارته لجدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 40 نقطة.

فوز لايبزيج يعود الفضل الأكبر فيه لمهاجمه الألمانى تيمو فيرنر، الذى سجل ثنائية، قادته لتجاوز روبرت ليفاندوفسكى، نجم بايرن ميونيخ، واعتلاء صدارة هدافى البوندسليجا برصيد 20 هدفًا. وبحسب شبكة «سكاى سبورت ألمانيا»، فإن فيرنر قاد لايبزيج لتحقيق رقم قياسى فى تاريخ البوندسليجا، بتسجيل الفريق 3 أهداف على الأقل للمباراة التاسعة على التوالى.

ولم يسبق لأى فريق آخر تسجيل 3 أهداف أو أكثر فى 9 مباريات متتالية بالبوندسليجا، لينفرد لايبزيج بالرقم القياسى تحت قيادة مدربه الشاب جوليان ناجلسمان. ويبرز دور فيرنر فى هذه السلسلة القياسية، بعدما نجح فى تسجيل 14 هدفًا فى آخر 9 جولات، مما منح لايبزيج فرصة دخول تاريخ البوندسليجا. وبدأت هذه السلسلة مطلع نوفمبر الماضى منذ اكتساح لايبزيج ضيفه ماينز (8-0)، ليمضى فى طريقه ويمطر شباك منافسيه فى كافة المباريات التالية، التى شهدت تسجيله رباعية فى مناسبتين ضد هيرتا برلين وكولن.

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فى سياق آخر، ذكرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن نادى ليفربول يصارع نظيره تشيلسى للحصول على خدمات المهاجم الألمانى الشاب تيمو فيرنر، لاعب لايبزج الألمانى.

وقالت الصحيفة إن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، يرغب فى التعاقد مع مواطنه فيرنر، حيث سيواجه ليفربول صراعا قويا مع نظيره تشيلسى للحصول على خدمات صاحب الـ23 عاماً خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الفريقين سيتوجب عليهما دفع مبلغ 60 مليون جنيه إسترلينى للتعاقد مع فيرنر.