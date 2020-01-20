شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الألمانية تحتفل بـ«هاتريك» هالاند مع دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الألمانية الضوء على النرويجى إيرلينج هالاند، الذى لم ينتظر كثيرًا للتعبير عن نفسه أمام جماهير بوروسيا دورتموند التى كانت حاضرة فى لقاء فريقها أمام أوجسبورج ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدورى الألمانى.

23 دقيقة فقط احتاجها هالاند ليُثلج صدور جماهير دورتموند ويحول النتيجة من التعادل 2-2 إلى فوز عريض بخماسية بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» فى الدقائق 59، 71، 79.

وأبرزت صحيفة «بيلد»، عبر غلافها البداية الجنونية للنرويجى إيرلينج هالاند فى أول ظهور له مع بوروسيا دورتموند، بتسجيله ثلاثية «هاتريك» بعد مشاركته كبديل فى 23 دقيقة فقط أمام أوجسبورج. كما حمل غلاف صحيفة «إكسبريس كولن»، أيضًا عنوان «هاتريك فى أول ظهور لهالاند وينفجر فى الدورى الألمانى»، فى إشارة لثلاثية مهاجم دورتموند الجديد، التى قادت فريقه للفوز (5-3). لم يمر كثيرًا على انضمام هالاند إلى صفوف دورتموند، ففى التاسع والعشرين من ديسمبر الماضى أعلن الفريق الألمانى تعاقده مع البالغ من العمر 19 عامًا قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوى، بعد صراع مع كبار أندية أوروبا أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزى، يوفنتوس الإيطالى ولايبزيج الألمانى.

حل هالاند بديلًا فى الظهور الرسمى الأول له بقميص دورتموند، ونجح فى دخول التاريخ من أوسع أبوابه بعدما سجل «هاتريك» ليصبح ثانى لاعب يسجل 3 أهداف فى مباراته الأولى مع بوروسيا دورتموند فى البوندسليجا، بعد الجابونى بيير إيمريك أوباميانج- لاعب أرسنال الحالى- فى 10 أغسطس 2013. دخل هالاند، تاريخ البوندسليجا من باب آخر، بعدما بات سابع لاعب يسجل «هاتريك» فى ظهوره الأول بالدورى الألمانى، حيث سبقه كل من إنجلبرت كراوس (1963)، هيرمان أوليشر (1973)، أولاف مارشال (1993)، أديمار (2001)، مارتين فينن (2008)، بيير إيميريك أوباميانج (2013).

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من جانبه، قال فافر المدير الفنى للفريق الألمانى، فى تصريحات أبرزها موقع دورتموند الرسمى: «لقد أظهر إيرلينج قوته وتميزه فى التحرك بين الخطوط ومنحنا طرقًا أخرى للتقدم للأمام، إنه مهاجم كبير وينتظره مستقبل مشرق».

وأضاف: «لقد دفعنا أيضًا بجيوفانى رينا، الذى قدم أداء رائعًا فى مباراة مجنونة».

واستطرد: «كان يتعين علينا التقدم فى الشوط الأول، لكننا تأخرنا فى النتيجة بدلًا من ذلك وذهبنا للاستراحة بعد استقبال هدف، لذا تحولنا إلى رباعى دفاعى فى الشوط الثانى، لأننا كنا نرغب فى الفوز». أما هالاند نفسه، فقد اكتفى بقوله عقب المباراة «أنا سعيد»، وذلك بعدما حصل على كرة الهاتريك فور إطلاق صافرة النهاية.

وانهال ماركو رويس، قائد أسود الفيستيفال، بالمديح على الدولى النرويجى، قائلًا: «إنه لاعب شديد الطموح وهادئ للغاية، كما أنه تدرب بشكل رائع منذ انضمامه إلينا».

وأتم: «أعتقد أن آخر لاعب سجل ظهوره الأول فى أوجسبورج كان أوباميانج، وقد نجح أيضًا فى تسجيل ثلاثية، وإذا كانت هذه بداية قصة ناجحة، فسأوقع عليها على الفور، لأنه أعطانا انطباعًا جيدًا واحتفل بمباراته الأولى اليوم بطريقة رائعة».