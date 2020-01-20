شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشباب السعودي في نصف النهائي بعد تخطي الشرطة العراقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بهدف نظيف على نظيره الشرطة العراقي في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

يذكر أن الفريق السعودي حسم التأهل منذ مباراة الذهاب والتي انتهت لصالحه بسداسية لهدف وحيد. Advertisements ويوجد فريقين من المملكة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال وهما الشباب والاتحاد. حيث تعادل العميد ذهاباً مع أوليمبيك أسفي المغربي بهدف لمثله. وسجل هدف الشباب الوحيد في مباراة اليوم كريستيان جوانكا قبل دقيقة واحدة من نهاية اللقاء.

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