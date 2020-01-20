 روبرتسون: فان دايك نموذج يُحتذى به

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

أشاد اللاعب آندي روبرتسون بزميله فيرجيل ​فان دايك​ كنموذج مثالي للمدافعين الناشئين بعد أن ألهم نجم ​ليفربول​ فريقه بالفوز على مانشستر يونايتد.



وقال روبرتسون: "لقد سعدت باللعب إلى جواره وهو نموذج ولاعب رائع. إذا كان أي شخص شابًا وصاعدًا، فإني أقترح عليه مشاهدة فيرجيل فان دايك لأنه يجعل الأمر يبدو سهلاً، ولكن هذا نتيجة العمل الشاق الذي قام به. إنه يحاول التحسين كل يوم".

وأضاف: "نحن نعلم مدى صعوبة هذا الدوري وكيف يمكن أن يتغير الترتيب في غضون أسبوعين، لذلك علينا أن نبقى مركزين بنسبة 100 في المائة وعدم السماح بحدوث ذلك. نأمل أن نقترب أكثر فأكثر. يمكننا أن نصدق بمجرد أن تُطلق صافرة النهاية لتلك المباراة".