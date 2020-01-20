تكرار المخالفة يرفع سعر قوارير مياه النصر في العقوبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام
تعرضت 6 أندية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الحالي إلى عقوبات من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم نتيجة الشغب الجماهيري، وهي النصر والأهلي والهلال والاتحاد والشباب والرائد، إذ تصدر جمهور النصر قرارات لجنة الانضباط بارتكابه 4 مخالفات، قدر مجموعها بـ 196250 ريالا، في حين جاء الأهلي في المرتبة الثانية بمخالفتين مجموعهما 115 ألف ريال، بينما غرم الاتحاد بمبلغ 100 ألف ريال نظير مخالفة واحدة، في حين غرم الهلال بمبلغ 30 ألف ريال نتيجة قذف جماهيره 7 علب مياه تجاه الملعب بعد نهاية مباراة الفريق أمام الحزم بالرس.
وتشير لائحة الانضباط والأخلاق بالمادة رقم 40 / 1 الخاصة (بتكرار المخالفة ومضاعفتها) إلى أنه يحق للجنة مضاعفة العقوبة السابقة بنسبة لا تزيد عن 50 %، وفي حال عدم إمكانية ذلك تفرض عقوبة مالية ما لم ينص على خلاف ذلك. وللجنة أيضا أن توقع عقوبات إضافية من بين العقوبات المنصوص عليها بالمادتين (10) و(11) من اللائحة.
4 عقوبات ضد النصر
- 10 آلاف ريال
- 15 ألفا
- 107.500 ريال
- 63.750 ريالا
عقوبتان ضد الأهلي
- 10 آلاف ريال
- 105 آلاف ريال
عقوبة ضد الهلال
- 30 آلف ريال
عقوبة ضد الشباب
- 30 آلف ريال
عقوبة ضد الاتحاد
- 100 ألف ريال
عقوبة ضد الرائد
- 10 ألف ريال
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