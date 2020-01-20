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تكرار المخالفة يرفع سعر قوارير مياه النصر في العقوبات

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تكرار المخالفة يرفع سعر قوارير مياه النصر في العقوبات
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- بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

تعرضت 6 أندية بدوري الأمير للمحترفين خلال الموسم الحالي إلى عقوبات من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم نتيجة الشغب الجماهيري، وهي النصر والأهلي والهلال والاتحاد والشباب والرائد، إذ تصدر جمهور النصر قرارات لجنة الانضباط بارتكابه 4 مخالفات، قدر مجموعها بـ 196250 ريالا، في حين جاء الأهلي في المرتبة الثانية بمخالفتين مجموعهما 115 ألف ريال، بينما غرم الاتحاد بمبلغ 100 ألف ريال نظير مخالفة واحدة، في حين غرم الهلال بمبلغ 30 ألف ريال نتيجة قذف جماهيره 7 علب مياه تجاه الملعب بعد نهاية مباراة الفريق أمام الحزم بالرس.

وتشير لائحة الانضباط والأخلاق بالمادة رقم 40 / 1 الخاصة (بتكرار المخالفة ومضاعفتها) إلى أنه يحق للجنة مضاعفة العقوبة السابقة بنسبة لا تزيد عن 50 %، وفي حال عدم إمكانية ذلك تفرض عقوبة مالية ما لم ينص على خلاف ذلك. وللجنة أيضا أن توقع عقوبات إضافية من بين العقوبات المنصوص عليها بالمادتين (10) و(11) من اللائحة.

4 عقوبات ضد النصر

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  • 10 آلاف ريال
بسبب إلقاء علب فارغة على ر الملعب في مباراة مض الشباب بالرياض
  • 15 ألفا
بسبب إلقاء 4 علب مياه بعد نهاية مباراة الفريق أمام الرائد بالقصيم
  • 107.500 ريال
لقيام الجماهير بقذف علب مياه أصابت أحد لاعبي الهلال في مباراة الفريقين بالرياض
  • 63.750 ريالا
لقذف الجمهور علبتي مياه باتجاه اللاعبين في مباراة الاتحاد

عقوبتان ضد الأهلي

  • 10 آلاف ريال
لقذف الجمهور علبة مياه باتجاه مدرب النادي في جدة
  • 105 آلاف ريال
آلاف ريال لرمي الجمهور 30 علبة مياه في مباراة الهلال، بواقع 13 علبة في الدقيقة 70 و17 علبة في الدقيقة 90

عقوبة ضد الهلال

  • 30 آلف ريال
لقذف الجمهور 7 علب مياه تجاه الملعب بعد نهاية مباراة الفريق أمام الحزم بالرس

عقوبة ضد الشباب

  • 30 آلف ريال
لقيام الجماهير بقذف 6 عصي بلاستيكية باتجاه لاعبي الأهلي نهاية مباراة الفريقين بالرياض

عقوبة ضد الاتحاد

  • 100 ألف ريال
لقيام الجمهور بإلقاء علب مياه باتجاه حارس المرمى والمنطقة الفنية المخصصة للفريق، وتسببها بإصابة أحد مسؤولي النادي خلال مباراة الهلال

عقوبة ضد الرائد

  • 10 ألف ريال
بسبب قيام الجمهور بعد مباراة التعاون برمي كأس ماء باتجاه أرضية الملعب في بريدة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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