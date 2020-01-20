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تكرار المخالفة يرفع سعر قوارير مياه النصر في العقوبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

تعرضت 6 أندية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الحالي إلى عقوبات من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم نتيجة الشغب الجماهيري، وهي النصر والأهلي والهلال والاتحاد والشباب والرائد، إذ تصدر جمهور النصر قرارات لجنة الانضباط بارتكابه 4 مخالفات، قدر مجموعها بـ 196250 ريالا، في حين جاء الأهلي في المرتبة الثانية بمخالفتين مجموعهما 115 ألف ريال، بينما غرم الاتحاد بمبلغ 100 ألف ريال نظير مخالفة واحدة، في حين غرم الهلال بمبلغ 30 ألف ريال نتيجة قذف جماهيره 7 علب مياه تجاه الملعب بعد نهاية مباراة الفريق أمام الحزم بالرس.

وتشير لائحة الانضباط والأخلاق بالمادة رقم 40 / 1 الخاصة (بتكرار المخالفة ومضاعفتها) إلى أنه يحق للجنة مضاعفة العقوبة السابقة بنسبة لا تزيد عن 50 %، وفي حال عدم إمكانية ذلك تفرض عقوبة مالية ما لم ينص على خلاف ذلك. وللجنة أيضا أن توقع عقوبات إضافية من بين العقوبات المنصوص عليها بالمادتين (10) و(11) من اللائحة.

4 عقوبات ضد النصر

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10 آلاف ريال

15 ألفا

107.500 ريال

63.750 ريالا

بسبب إلقاء علب فارغة على ر الملعب في مباراة مض الشباب بالرياضبسبب إلقاء 4 علب مياه بعد نهاية مباراة الفريق أمام الرائد بالقصيملقيام الجماهير بقذف علب مياه أصابت أحد لاعبي الهلال في مباراة الفريقين بالرياضلقذف الجمهور علبتي مياه باتجاه اللاعبين في مباراة الاتحاد

عقوبتان ضد الأهلي

10 آلاف ريال

105 آلاف ريال

لقذف الجمهور علبة مياه باتجاه مدرب النادي في جدةآلاف ريال لرمي الجمهور 30 علبة مياه في مباراة الهلال، بواقع 13 علبة في الدقيقة 70 و17 علبة في الدقيقة 90

عقوبة ضد الهلال

30 آلف ريال

لقذف الجمهور 7 علب مياه تجاه الملعب بعد نهاية مباراة الفريق أمام الحزم بالرس

عقوبة ضد الشباب

30 آلف ريال

لقيام الجماهير بقذف 6 عصي بلاستيكية باتجاه لاعبي الأهلي نهاية مباراة الفريقين بالرياض

عقوبة ضد الاتحاد

100 ألف ريال

لقيام الجمهور بإلقاء علب مياه باتجاه حارس المرمى والمنطقة الفنية المخصصة للفريق، وتسببها بإصابة أحد مسؤولي النادي خلال مباراة الهلال

عقوبة ضد الرائد

10 ألف ريال

بسبب قيام الجمهور بعد مباراة التعاون برمي كأس ماء باتجاه أرضية الملعب في بريدة