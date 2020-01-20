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النصر والهلال يلتقيان ريد ستار وفيتورول بكأس القادة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تجرى اليوم 4 مباريات ضمن الجولة الثانية من منافسات النسخة الأولى لبطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وتقام على هامش البطولة عدد من الفعاليات المصاحبة للجماهير، إضافة إلى الضيافة وإقامة العرضة السعودية.

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وانطلقت البطولة أمس الأول بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي.

مباريات اليوم

النصر ضد ريد ستار الصربي 2.30 م

الهلال مع فيتورول كونستانتا الروماني 4.30 م

جينك البلجيكي وأتلتيكو مدريد الإسباني 6.30 م

سبورتينج لشبونة البرتغالي وسان بطرسبورج الروسي 8.30 م

نتائج اليوم الأول