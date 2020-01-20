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أبها يجدد عقد حارسه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة جدد مجلس إدارة نادي أبها أمس عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبدالعالي المحمدي لموسمين، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2022.وذكر النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر «جددت إدارة النادي عقد حارس المرمى عبدالعالي المحمدي لمدة موسمين إضافيين ليستمر لاعبا أبهاويا حتى نهاية 2022. وجرت مراسم التوقيع بحضور مدير الاحتراف بالنادي محمد أبو حثره».



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