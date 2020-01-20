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العابدي من أمريكا للوحدة

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العابدي من أمريكا للوحدة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أبرمت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر أمس، عقدا احترافيا مع اللاعب فارس العابدي (21 عاما) ينضم بموجبه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2024.

وأوضح النادي أن العابدي سبق له اللعب لفريق أكاديمية IMG الأمريكية في فلوريدا، وأوستن بولد الأمريكي، كما مثل الولايات المتحدة ضمن الفئات السنية تحت 18 عاما عام 2017.

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وفي 2017 أيضا اختير من قبل المدير الفني السابق للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأرجنتيني إدغاردو باوزا للمشاركة في معسكر خاص بالإعداد لكأس العالم 2018 في روسيا، إضافة إلى استدعائه لقائمة المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما.

وكانت إدارة الوحدة تعاقدت أمس أيضا مع لاعب خط الوسط سلطان السوادي.

وسبق للسوادي اللعب لأندية الأهلي والتعاون والرائد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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