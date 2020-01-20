شكرا لقرائتكم خبر

العابدي من أمريكا للوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أبرمت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر أمس، عقدا احترافيا مع اللاعب فارس العابدي (21 عاما) ينضم بموجبه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2024.

وأوضح النادي أن العابدي سبق له اللعب لفريق أكاديمية IMG الأمريكية في فلوريدا، وأوستن بولد الأمريكي، كما مثل الولايات المتحدة ضمن الفئات السنية تحت 18 عاما عام 2017.

Advertisements

وفي 2017 أيضا اختير من قبل المدير الفني السابق للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأرجنتيني إدغاردو باوزا للمشاركة في معسكر خاص بالإعداد لكأس العالم 2018 في روسيا، إضافة إلى استدعائه لقائمة المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما.

وكانت إدارة الوحدة تعاقدت أمس أيضا مع لاعب خط الوسط سلطان السوادي.

وسبق للسوادي اللعب لأندية الأهلي والتعاون والرائد.