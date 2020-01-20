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لاعبا ألميريا يدعمان الشعلة والكوكب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبد الله الفراج - الرياض تخلى نادي ألميريا الإسباني الذي يملكه تركي آل الشيخ عن لاعبيه النجيري عيسى اليو (20 عاما) والمغربي يونس لشهب (21 عاما) لصالح ناديي الشعلة والكوكب اللذين ينافسان بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين. وتأتي رغبة النادي الإسباني بقيادة مديره الفني لاعب ريال مدريد السابق خوسيه جوتي في إسقاط اللاعبين للناديين السعوديين بعقد احترافي يمتد لعامين ونصف العام، رغبة منه في استفادتهما من اللعب باستمرار في ظل عدم توفر فرص مشاركة لهما مع الفريق بدوري الدرجة الثانية الإسباني، إضافة إلى توفير ميزانية مالية على النادي لرفع سقف رواتب لاعبيه، وإتاحة المجال لإدراج أسماء جديدة.



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