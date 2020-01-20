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سانوجو يطلب الرحيل إلى صربيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

اضطر المحترف العاجي السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سيكو سانوجو، إلى فتح خط تواصل مع إدارة الاتحاد لأخذ موافقتها على الانتقال لنادي النجم الأحمر الصربي بنظام الإعارة.

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وجاءت هذه الخطوة لعدم حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حتى الآن قضية اللاعب التي رفعها إليه، وفيها يطالب بفسخ عقده الاحترافي مع الاتحاد بحجة عدم تسلمه عددا من الرواتب، ومحاولة ناديه عرضه كلاعب استثمار، وهو ما لا يقر به الفيفا.

وأشارت صحيفة «Nah» السويسرية إلى أن سيكو سانوجو سيصل مع وكيله جيانلوكا في الأيام المقبلة إلى العاصمة الصربية بلغراد لتوقيع عقد إعارته للنادي العاصمي.

ميدانيا، بدأ المدير الفني الهولندي هينك تين كات مساء أمس الإعداد الفعلي لمواجهة فريق العدالة السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.