ماذا قدم كاسونجو مع الزمالك في ولايته الأولى؟

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جدة - عمرو شويل وكان كاسونجو من العناصر الأساسية لدى الفارس الأبيض قبل رحيله العام الماضي معاراً للوحدة السعودي، ثم ذهب للوداد المغربي و بعدها تم فسخ عقد الكونغولي في الفريق بالتراضي ليكرر الزمالك عودته مره أخرى بناء على طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون. ونستعرض معكم ماذا قدم كاسونجو مع الزمالك قبل أن يرحل:ـ - موسم 2017/ 2018 خاض 28 مباراة بالدوري، أحرز: 10 أهداف، صنع: 3 أهداف شارك في 5 مباريات بكأس مصر، أحرز: 5 أهداف Advertisements - موسم 2018/ 2019 شارك في 13 مباراة بالدوري، أحرز: 3 أهداف، صنع: هدفين خاض مبارتين في كأس الكونفدراليه، أحرز: هدفين شارك في كأس مصر مباراة لم يحرز أو يصنع شارك في البطولة العربية في 4 مباريات، أحرز: هدفين شارك في مباراة السوبر المصري السعودي امام الهلال، أحرز: هدف

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