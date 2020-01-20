شكرا لقرائتكم الجهاز الطبي بالاسماعيلي: محمد حمدى زكى سيغيب عن من مباراة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد حمدى زكى جناح ومهاجم الفريق تأكد غيابه عن لقاء الاتحاد السكندرى بسبب عدم تماثله للشفاء من الإصابة بالعضلة الأمامية.

وأضاف :”أحمد أيمن ظهير الفريق جارى تجهيزه ،وسيتم تحديد موقفه بشكل نهائى عقب الاختبار الطبى الذى سيخضع له خلال الــ48 ساعة المقبلة”.

قمة مصرية عربية ستجمع الإسماعيلى والاتحاد مساء الأحد على ستاد الإسماعيلية بحضور جماهيرى لحساب دور الــ8 بكأس محمد السادس.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى الأساسيين تدريبات استشفائية على هامش المباراة الودية التى اقيمت اليوم أمام فريق “بوروسيا” وانتهت بفوز الدراويش بثمانية أهداف دون رد.

Advertisements

وخاض اللاعبون تدريبات من شأنها استعادة جاهزيتهم وتجنب تعرضهم للارهاق بعد مشاركتهم بصفة أساسية بمواجهة سموحة الأخيرة بالإسكندرية والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهم بالمسابقة المحلية.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدور ربع النهائى لكأس محمد السادس للأندية الابطال المقرر لها الأحد المقبل فى تمام السادسة مساءاً على ستاد الاسماعيلية وانتهت مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وأخطر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، لاعبى الفريق بصرف القسط الثانى من عقودهم والمقدرة بنسبة 25% عقب مواجهة سموحة بالدورى لتحفيزهم قبل مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية ، وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى جلسة مع باهر المحمدى كابتن الفريق قبل السفر للإسكندرية، لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحة، وحرص رئيس النادى على التحدث مع المحمدى لإنهاء أزمته الأخيرة، حيث شدد على اللاعب بضرورة إغلاق ملف الرحيل عن قلعة الدراويش فى الوقت الراهن، وإبلاغ كل اللاعبين بهذا القرار للتركيز فى التحديات المقبلة للفريق الأصفر سواء على الصعيد المحلى أو العربى.