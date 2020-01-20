شكرا لقرائتكم 7 مباريات تفصل الأهلي "فايلر" عن معادلة رقم الأهلي "جوزيه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وحقق الفريق الأحمر الفوز رقم 14 على التوالي في مسابقة الدوري، بواقع مباراتي موسم 2018-2019 على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، وعلى الزمالك بهدف نظيف، ثم استكمال المسيرة الموسم الحالي بتحقيق 12 انتصار متتالي في الدوري كان آخرها أمس أمام المقاولون العرب بثنائية نظيفة.

وبات الأهلي تحت قيادة السويسري رني فايلر على بعد 7 مباريات لمعادلة رقم موسم 2004-2005 تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزية، حيث حقق الفريق الأحمر في ذلك الوقت 21 انتصار متتالي وهو الرقم القياسي في الدوري المصري بواقع 4 انتصارات في آخر 4 مباريات موسم 2004-2005 ثم تحقيق 17 انتصار متتالية بداية موسم 2004-2005 توقفت يوم 21 يناير عام 2005 بالتعادل مع المصري البورسعيدي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة ال18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق المقاولون العرب و12 نقطة عن غريمه التقليدي نادي الزمالك.