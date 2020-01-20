شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يدخل معسكر مغلق استعدادا لمباراة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو ومحمد دبش وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد مودي وعاصم سعيد ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد كنارية ومحمد مسعد وميدو جابر ومحمد إبراهيم وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي وشميلس بيكلي.

واختتم فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز حيث خاض اللاعبون المران بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران تم إعلان اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق.

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وكان الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، أعلن قائمة فريقه التى تضم كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان، خط الدفاع: ولفريد كانون - رجب بكار - علي جبر - إبراهيم عادل - عمر جابر - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي، خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - أحمد توفيق - محمود حمادة، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مواجهات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات، ويحتل المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات.