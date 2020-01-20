شكرا لقرائتكم أحمد رفعت أفضل لاعب بمباراة طلائع الجيش و الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وفاز فريق الإتحاد السكندري على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3/0 في المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر من الدوري العام.

واستحوذ لاعبو الإتحاد على مجريات المباراة تماما بعدما انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبى بين الفريقين ، إلا أن الاداء تغير تماما فى الشوط الثانى الذى صال وجال فيه لاعبو زعيم الثغر وانجحوا فى إحراز ثلاثة أهداف متتالية ليقتنصوا أغلى ثلاث نقاط لهم فى الدورى هذا الموسم.

و نستعرض معكم ماذا قدم أحمد رفعت خلال المباراة:ـ

(أحمد رفعت) الاتحاد_السكندري

- 87' دقيقة

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- تقييم: 9

- سجل: هدف

- صنع: هدفين

- تمريرات ناجحة: 46 (%79.5)

- مراوغات ناجحة: 2

- عرضيات ناجحة: 3

- محاولة واحدة صحيحة على المرمى